Francia, bambina di 5 anni trovata morta in un sacco: fermato un ragazzo con precedenti per abusi sui minori

Una bambina di cinque anni è stata trovata morta dentro un sacco della spazzatura all’interno di un appartamento della città di Rambervillers, nel dipartimento francese dei Vosgi. È quanto scrive Afp, ripresa dai media locali, precisando che un giovane di «15 o 16 anni» e «già noto alle forze dell’ordine per fatti legati ad abusi sessuali» è stato fermato nell’ambito dell’inchiesta. I genitori della vittima, una famiglia di origini rumene, scrive Le Figaro, aveva segnalato la scomparsa della bimba a inizio pomeriggio di oggi, 25 aprile. A ritrovare il corpo senza vita, chiuso all’interno di un sacco, è stata però la polizia del luogo. «Sono loro che hanno ritrovato il corpo e poi sono arrivati i soccorsi. Hanno tentato di fare dei messaggi cardiaci, ma non c’è stato nulla da fare, purtroppo era troppo tardi», ha precisato il sindaco del piccolo comune di 5 mila abitanti, Jean-Pierre Michel. Secondo il quotidiano locale Le Républicain Lorrain, il cadavere è stato rinvenuto in un appartamento situato ad un centinaio di metri dal domicilio del presunto assalitore che è stato arrestato – scrive il quotidiano locale – all’interno della stessa abitazione.

Leggi anche: