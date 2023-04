Napoli, il bidello sospeso per aver baciato sulle labbra una ragazzina a scuola

La misura interdittiva durerà un anno. Lavorava in un istituto di Saviano

Un bidello di Saviano in provincia di Napoli è stato sospeso dal lavoro per aver baciato sulle labbra una ragazzina minorenne. Il collaboratore scolastico è stato oggetto di una misura cautelare interdittiva da parte del Tribunale di Nola. I carabinieri l’hanno eseguita. L’uomo ha sessant’anni e lavora in un istituto comprensivo della cittadina a Nord di Napoli. Deve rispondere di violenza sessuale ai danni di una minorenne. Le indagini sono partite dalla denuncia della madre della vittima, e hanno mostrato che l’uomo lo scorso 15 febbraio, nei locali della scuola, ha bloccato una ragazzina e l’ha costretta a ricevere un bacio sulle labbra. La misura cautelare interdittiva prevede la durata di un anno.

