Jacinda Ardern dopo l’addio alla premiership mette lo zaino in spalla: «Volo per un semestre a Harvard». Ecco di cosa si occuperà

Nuova vita per Jacinda Ardern. Fresca di dimissioni, la ex premier neozelandese ha annunciato sui social che a partire dal prossimo autunno farà la ricercatrice all’università di Harvard, negli Stati Uniti. «Sono incredibilmente onorata. Avrò l’opportunità di condividere la mia esperienza e la possibilità di imparare», ha detto Ardern in un comunicato ripreso da Cnn. «La riflessione – continua – è fondamentale se vogliamo sostenere adeguatamente la prossima generazione di leader». La ex prima ministra farà ricerca in due istituti, il Center for Public Leadership della Harvard Kennedy School e il Berkman Klein Center for Internet & Society. Lavorerà dunque su temi di cui si è occupata durante il suo mandato in Nuova Zelanda: la leadership, lo sviluppo degli strumenti di intelligenza artificiale e l’estremismo online. Campo, questo, su cui Ardern è impegnata da tempo mediante la Christchurch Call, ovvero un’organizzazione intergovernativa che contribuì a fondare per fermare la diffusione dell’estremismo online dopo gli attacchi terroristici del 2019 in Nuova Zelenda dove morirono 51 persone. «Harvard è stato un partner davvero importante nel lavoro di Christchurch Call – ha postato la ex premier – e il mio semestre lì alla fine di quest’anno sarà anche un’opportunità per accettare la prima borsa di studio per la leadership nella governance tecnologica presso il Berkman Klien Center. Non solo questa sarà un’opportunità di collaborare con la comunità di ricerca del centro, ma anche di lavorare sulle sfide relative alla crescita degli strumenti di intelligenza artificiale generativa», ha scritto su Instagram. Si tratta, però, di un impegno a tempo, come scrive lei stessa nel post: «Sarò via per un semestre (utile che sia proprio quello che cade durante le elezioni generali in Nuova Zelanda!). Tornerò alla fine delle borse di studio. Dopo tutto, la Nuova Zelanda è casa!», (r)assicura.

