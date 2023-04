Il PD di Elly Schlein perde ancora pezzi: pronta all’addio anche Caterina Chinnici, verso Forza Italia

L’europarlamentare Caterina Chinnici starebbe per lasciare il Partito democratico per approdare in Forza Italia. Sarebbe il secondo addio in poche ore, dopo la fuoriuscita del senatore Enrico Borghi annunciata a Repubblica. Chinnici, ex magistrata, è stata eletta in Europa nel 2014 ed è alla sua seconda legislatura. L’anno scorso è stata candidata con il Pd alle elezioni regionali in Sicilia, vinte poi da Renato Schifani. L’ufficialità dovrebbe arrivare alla prossima convention di Forza Italia, il 5 e 6 maggio a Milano. «Non ne sappiamo nulla», dicono fonti dem ad Ansa, «ma certo risulterebbe al quanto stupefacente che, dopo aver accettato la candidatura alla presidenza della Regione siciliana in quota Pd lo scorso luglio e avere preteso che tra i candidati non ci fossero imputati, adesso Caterina Chinnici possa passare a Forza Italia, il partito di Berlusconi, Dell’Utri e D’Alì». Dopo la vittoria di Elly Schlein alle primarie del Pd, c’era stato anche l’addio dell’ex ministro Beppe Fioroni e dell’ex senatore Andrea Marcucci.

