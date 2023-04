Enrica Chicchio, parla la consulente di immagine di Elly Schlein: «Il suo look non è da centro sociale. Le mie tariffe? Fino a 300 euro l’ora»

«Elly (Schlein) non ha un look da centro sociale». A dirlo è Enrica Chicchio, la consulente d’immagine della neo-segretaria dem, svelata dalla stessa in un’intervista sul sito di Vogue Italia. Sentita da Repubblica, Chicchio ha confessato di non aver rivoluzionato il look di Schlein perché «sarebbe controproducente», dice. Un cambio, però, ammette c’è stato: «Abbiamo sostituito l’eskimo con un trench di taglio sartoriale». Entrambe di Bologna, la consulente ha raccontato al quotidiano romano di aver conosciuto la segretaria del Pd «circa un anno e mezzo fa». Da quel giorno, tra le due è nata una collaborazione «sempre più intensa» e, soprattutto, professionale e dunque pagata. «In genere chiedo 140 euro all’ora più Iva, per il lavoro sui colori», afferma. Sullo shopping si arriva invece a 300 e per il guardaroba dipende. «Con Elly – spiega – ho un forfait». Anche personal shopper della politica bolognese, Chicchio confessa di puntare su «un look istituzionale» per Schlein, ma «senza stravolgerla. Non ha tempo e ha bisogno di aiuto». Per lei, spiega «vanno bene i colori freddi, contrastanti e saturi», conclude.

