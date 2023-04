Ricostruzione dell’Ucraina, al via la conferenza di Roma. Mattarella: «Presto Kiev nella Ue»

Al palazzo dei Congressi si è aperta la conferenza di Roma dedicata alla ricostruzione dell’Ucraina, atto politico che la premier Giorgia Meloni ha voluto fin dal suo insediamento. E, parallelamente, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando una delegazione proveniente da Kiev ha usato parole molto impegnative a sostegno del paese invaso: «L’Italia esprime il forte convincimento favorevole all’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea nel più breve tempo possibile e apprezziamo l’impegno del suo governo per il cammino di riforme intraprese per rispettare i parametri comunitari», ha detto il presidente. Ed ha poi aggiunto: «Confermo il sostegno pieno dell’Italia all’Ucraina, in ogni ambito e finché sarà necessario. La difesa dell’indipendenza, della libertà e dell’integrità territoriale dell’Ucraina è un valore fondamentale per tutti i Paesi del mondo che credono nella libertà dei popoli e delle persone». Anche sull’ipotesi di accordi di pace, Mattarella ha chiarito che la posizione italiana è in linea con quella presa dalla Nato: «Tutti desideriamo la pace, ma deve essere una pace giusta che rispetta l’integrità dell’Ucraina».

