Fiorentina-Cremonese finisce 0-0: i Viola volano in finale di Coppa Italia contro l’Inter

È la Fiorentina la seconda finalista della Coppa Italia. All’Artemio Franchi di Firenze, la Viola ha pareggiato 0-0 contro la Cremonese. Un risultato che si somma alla vittoria ottenuta per 2-0 all’andata in casa dei grigiorossi e che assicura così il passaggio del turno ai ragazzi di Vincenzo Italiano. Finisce dunque l’avventura della Cremonese, neopromossa in Serie A, che era riuscita a raggiungere la semifinale facendo fuori Genoa e Roma. Ora la Fiorentina si troverà ad affrontare l’Inter di Simone Inzaghi, uscita vittoriosa dalle due partite di semifinale contro la Juventus. La finalissima di Coppa Italia si giocherà mercoledì 24 maggio alle 21 allo stadio Olimpico di Roma.

Foto: ANSA/Claudio Giovannini | Il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castovilli

