Violenza sessuale su una 12enne, indagato l’animatore di un resort di lusso in Salento

Un 24enne di Milano è indagato per violenza sessuale aggravata dalla procura di Lecce su una giovanissima di 12anni, originaria del viterbese. Gli abusi sarebbero avvenuti in un resort di lusso sulla costa di Otranto in Salento, nella zona dei Laghi Alimini, lo scorso agosto. Qui la ragazzina era in vacanza con la madre e, secondo quanto ha raccontato agli inquirenti, la sera del 26 agosto durante una festa all’aperto sarebbe stata convinta da uno degli animatori a separarsi dal suo gruppo e appartarsi nei bagni. L’uomo avrebbe quindi abusato di lei con la forza, lasciandole evidenti segni sul corpo. Il giorno dopo la 12enne avrebbe confidato agli altri animatori quanto accaduto e poi, dopo qualche tempo dal rientro dalle vacanze, anche alla madre che ha sporto denuncia a ottobre. Secondo la Repubblica il suo racconto sarebbe stato confermato dall’incidente probatorio, già avvenuto in modalità protetta. L’uomo, indagato per violenza sessuale aggravata dall’età della persona offesa, non è stato ancora sentito dagli inquirenti ma a persone a lui vicine – riferisce sempre il quotidiano romano – avrebbe detto di non aver mai toccato la 12enne, che anzi lo starebbe accusando per «dare le colpe a un’altra persona del fatto che fosse ubriaca». Le immagini delle telecamere del villaggio potrebbero risultare decisive per la ricostruzione di quanto accaduto quella sera.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: