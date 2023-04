La famiglia Berlusconi vende Il Giornale agli Angelucci, Paolo resta come presidente onorario

Concluso l’accordo tra la famiglia Berlusconi e gli Angelucci, che diventano proprietari del quotidiano Il Giornale con la sottoscrizione di un preliminare di acquisizione e vendita del 70% delle azioni. Dopo l’ultima sosta della trattativa con il ricovero di Silvio Berlusconi, la trattativa tra Pbf srl e Finanziaria Tosinvest è ripartita per concludersi oggi pomeriggio con le firme di Paolo Berlusconi e Giampaolo Angelucci, figlio del parlamentare della Lega Antonio. Il Giornale diretto da Augusto Minzolini passa così agli Angelucci, già proprietari dei quotidiani Libero e Il Tempo. «Posso dire si tratta di una cessione fatta a un gruppo amico da anni – ha detto all’Adnkronos Paolo Berlusconi – con cui sono sicuro collaboreremo con grandi unità di intenti». Il fratello di Silvio Berlusconi resterà infatti come presidente onorario del Giornale «che per tanti anni ha rappresentato un’autorevole voce liberale nel panorama dell’editoria nazionale».

