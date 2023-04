Camera, malore in Aula per Angelo Bonelli: il presidente Fontana sospende la seduta

Il deputato di Verdi e Sinistra Angelo Bonelli ha accusato un malore in Aula dopo le dichiarazioni di voto sul Def. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha sospeso la seduta per alcuni minuti. Prima del malore Bonelli aveva accusato la maggioranza: «Ieri i parlamentari della destra hanno deciso di rimanere sul divano o di perdersi nei vani di Montecitorio non venendo a lavorare. Avete fatto passare i giovani che prendono il reddito di cittadinanza per scansafatiche, quando siete i primi a non venire qui in Parlamento pur essendo pagati bene per questo». E ancora: «La ministra Santanché ha speso 9 milioni di euro per uno spot che invece del vino italiano riprendeva il vino sloveno. Siete la prima maggioranza ad essersi bocciata da sola il Def. Ma non vi vergognate un poco di come governate questo Paese?». Bonelli è stato portato in infermeria su una carrozzina. Il deputato è cosciente.

