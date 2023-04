La ministra dell’Economia spagnola Calvino: «Mi auguro che l’Italia ratifichi il Mes»

La ministra dell’Economia spagnola Nadia Calvino ha auspicato la ratifica del Mes da parte dell’Italia. «Spero che arrivi la ratifica da parte di tutti», ha risposto interpellata espressamente sul caso italiano al suo arrivo alla riunione dell’Eurogruppo a Stoccolma. «La riforma del meccanismo europeo di stabilità è uno strumento importante per la stabilità finanziaria nell’eurozona». Calvino ha aggiunto che spera che «una volta che la Germania l’ha ratificato lo faccia anche l’Italia in modo che possiamo avere una rete di sicurezza più completa nell’eurozona». Intanto, ha assicurato Calvino, «noi lavoreremo al massimo per raggiungere a un accordo sulla riforma del Patto di stabilità entro fine anno, come da accordi all’ultimo Ecofin». La Spagna assumerà la presidenza dell’Ue di turno dal primo luglio.

