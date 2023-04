Sorpresa al concerto di Bruce Springsteen, sul palco di Barcellona spunta anche Michelle Obama – Il video

Alla vigilia del concerto, il Boss è stato avvistato in un ristorante della città per una cena con l’ex presidente Usa e il regista Steven Spielberg

Ospite a sorpresa sul palco di Bruce Springsteen per la sua prima tappa Europa a Barcellona. Alle spalle del boss è comparsa l’ex first lady Michelle Obama che ha ballato sulle note di Glory days. Il giorno prima il Boss era stato avvistato a cena con l’ex presidente Barack Obama e il registra Steven Spielberg, che in quei giorni si trovavano in vacanza in Spagna prima di assistere al concerto allo stadio Olimpico della città catalana. Lo chef del ristorante Amar Barcellona, Rafa Zafra, ha raccontato alla radio Cadena Ser che avevano ricevuto una prenotazione dai tre solo poche ore prima della cena in modo molto animato.

