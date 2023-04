L’appello di Bebe Vio ai ladri che le hanno rubato la borsa: «Vi prego ridatemi la tesi di laurea» – Il video

Dopo il furto subito a Roma mentre tornava dal funerale del nonno, Bebe Vio lancia un appello sui social chiedendo ai ladri responsabili di restituirgli il pc perché contenente la sua tesi di laurea. «L’altro ieri sera mi è stata rubata la borsa in un ristorante di Roma. Non mi importa granché di tutto quello che è stato rubato. Dentro, però, avevo il mio computer con i file della tesi di laurea che devo consegnare a giorni», spiega la nota schermitrice olimpica sui suoi canali social. «A te, che ora hai il computer, ti prego di farmelo riavere o almeno di inviarmi in forma anonima i file con la mia tesi», aggiunge l’atleta che invita il ladro a usare un Dropbox o un We Transfer, le app che permettono di trasferire file da un dispositivo all’altro. La giovane sta per laurearsi e avrebbe dovuto consegnare la tesi proprio tra pochi giorni. Inoltre, riferisce che nel pc erano presenti anche tutti gli appunti di 4 mesi di lezione. Il furto si è verificato a pochi metri da piazza Santiago del Cile. La schermitrice pensava inizialmente di poter ritrovare tutto perché con il cellulare era riuscita a rintracciare le cuffie AirPods che hanno il geolocalizzatore. Ma le speranze si sono presto spente. «Questi dispositivi possono essere precisi fino ad un certo punto, instabili comunque e soggetti ad un possibile errore», ha spiegato un investigatore.

