Elly Schlein, si scatenano i meme sull’armocromista della segretaria Pd: da «Open to armocromia» al convegno sul «diritto all’eleganza»

Non c’è polemica politica senza meme. E così anche nel caso della segretaria del pd Elly Schlein e delle sue sedute dall’armocromista per migliorare lo stile, l’ironia dei social si è scatenata con le solite trovate geniali. Tra i commenti sarcastici degli ultimi giorni sull’eleganza di Schlein, anche quello che strizza l’occhio a un’altra delle ultime polemiche che ha incendiato il web, la campagna Open to meraviglia del ministero del Turismo. Al posto della Venere influencer compare proprio la segretaria del Pd nell’outfit utilizzato per l’intervista rilasciata a Vogue: «Italia, Open to armocromia», recita lo slogan pubblicitario rivisitato, con accanto Schlein circondata da raggi arcobaleno. E a proposito dell’ intervista dove la dem racconta di avere una consulente per gli abbinamenti, c’è chi ripensa al nome del noto giornale di moda: «Voguevara». In copertina lo scatto in posa di Schlein con la scritta: «Trench kiss», uno dei capi più indossati dalla segretaria e consigliati dalla consulente d’immagine, Enrica Chicchio. «Pensati di sinistra» è la frase comparsa al posto di quella originale sulla stola di Chiara Ferragni a Sanremo 2023: nel sapiente fotomontaggio a indossarla non è la nota imprenditrice digitale ma proprio Elly Schlein. L’ironia va avanti con la critica sottintesa a cultura politica democratica che, secondo alcuni, poco avrebbe a che fare con sedute di armocromia da 300 euro l’una. E così una delle tipiche scene di attivismo politico nelle strade si trasforma in un volantinaggio delle copie di Vogue, mentre Calvin klein diventa «Shish e Schlein», con il verso al discutibile inglese di Matteo Renzi e alla sua ormai nota giacca di pelle. Non ultimo per inventiva poi, arriva il programma della «scuola di formazione politica “Frattocchie 3.0″»: tra le lezioni previste anche «Il diritto all’eleganza» avente come relatrice «lady Soumahoro», «L’antifascismo ai Parioli» di Carlo Calenda e Concita de Gregorio, e «Armocromia. Le sorti progressiste da Engels ai Ferragnez». Imperdibile infine il corso sul «fenomeno dell’infeltrimento: differenze tra lana merino e cachemire», a cura di «Fausto Bertinotti».

