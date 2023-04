Morta annegata una bimba di 4 anni sul barchino di migranti: «Caduta in mare mentre cercavano di rubarci il motore»

Una bambina di quattro anni è morta annegata in mare dopo che l’equipaggio di un peschereccio tunisino ha tentato di rubare il motore del barchino su cui si trovava la piccola con altre 34 migranti partiti da Sfax. Durante il tentativo di furto, la bambina ha perso l’equilibrio ed è caduta in acqua. Il suo corpo non è stato più recuperato. La barca in ferro di circa sette metri è stata poi soccorsa dalla Guardia Costiera e dalla Guardia di Finanza italiana. A rivelare la tragedia sono stati alcuni dei migranti soccorsi delle motovedette italiane, che hanno portato a Lampedusa quattro uomini, 27 donne e tre minori. I migranti hanno dichiarato di provenire da Burkina Faso, Costa d’Avorio, Guinea e Sierra Leone e d’aver pagato 2 mila dinari per la traversata cominciata alle ore 4 di giovedì da Sfax, in Tunisia.

