I documenti militari su un sottomarino trovati nel bagno di un pub, lo scandalo nel Regno Unito

All’interno del bagno di un pub della catena Wetherspoons nel nord dell’Inghilterra sono stati ritrovati alcuni documenti contrassegnati come «ufficiali». A farlo sapere è il The Sun, che parla di un’indagine immediatamente aperta dalla Royal Navy britannica per capire più a fondo sulla provenienza dei testi rinvenuti. Secondo il tabloid inglese i fogli conterrebbero informazioni su Hms Anson, uno dei sottomarini più all’avanguardia della Marina britannica per un valore di 1,3 miliardi di sterline. Il plico di documenti sarebbe stato ritrovato «nel pub Furness Railway nel borgo di Barrow-in-Furness, nella contea inglese della Cumbria, rinvenuto sul pavimento della toilette del locale». Il portavoce della Marina reale britannica intanto ha precisato che «si tratta di documenti di addestramento generici che non contengono informazioni classificate». Il sottomarino Hms Anson di cui parlerebbero i fogli è uno strumento d’attacco a propulsione nucleare, costruito presso il cantiere navale della Bae Systems a Barrow-in-Furness, in Cumbria, molto vicino al pub dove sono stati trovati i documenti. «Sono andato in bagno e i piani giacevano sul pavimento del cubicolo con il cordino», spiega un testimone citato da The Sun. «Chiunque avrebbe potuto trovarli. È stato una fortuna che non fosse una spia russa». Una fonte navale ha invece spiegato che i documenti facevano parte di un manuale di riferimento solitamente disponibile a bordo del sottomarino. «Chiunque lavori sul sottomarino utilizza il manuale». Ma il sospetto avanzato dall’ex sottocapitano, comandante Ryan Ramsay, è su un’azione più mirata: «Sembra che qualcuno abbia tolto le pagine dalla barca per studiare».

THE SUN/Uno dei documenti ritrovati nel bagno del pub Furness Railway a Barrow

