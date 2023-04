Caos al Dall’Ara, non funziona il monitor a disposizione dell’arbitro: il Var da Lissone assegna in autonomia due rigori

Problemi tecnici allo stadio Renato Dall’Ara, dove è in corso la partita tra Bologna e Juventus. Il monitor a disposizione dell’arbitro Simone Sozza, a bordo campo, non funziona a causa di un guasto non meglio precisato. Succede che al decimo minuto di gioco gli arbitri al Var, che si trovano nella centrale video di Lissone, richiamano l’attenzione di Sozza per un contatto tra Danilo e Orsolini nell’area di rigore bianconera. Impossibilitato nel rivedere in prima persona l’azione di gioco, il direttore di gara assegna il penalty al Bologna affidandosi al giudizio dei colleghi che si trovano a chilometri di distanza dallo stadio. È lo stesso Orsolini ad andare sul dischetto e a segnare il gol dell’1 a 0. La vicenda viene anche spiegata ai tifosi presenti allo stadio tramite gli altoparlanti. Ma non è l’unica decisione di questo tipo che prenderà la control room di Lissone, chiamata agli straordinari nel posticipo della 32esima di Serie A. Anche alla Juventus viene dato un rigore direttamente dagli uomini deputati a rivedere al rallenty la partita. Fallo di Lucumi su Milik. Questa volta, però, il centravanti polacco fallisce il tiro dagli 11 metri. Le squadre rientrano negli spogliatoi, all’intervallo, sull’1 a 0 per i padroni di casa.

