La minaccia del leader ceceno Ramzan Kadyrov: «Voglio creare un esercito contro l’Occidente»

Un esercito contro le vittime fatte dalle democrazia occidentali. È questa l’ultima pensata del leader ceceno Ramzan Kadyrov. A darne notizia è l’agenzia di stampa russa Tass, che riferisce il luogo dell’annuncio: l’Università delle Forze Speciali russe. «Ultimamente sto pensando di formare un esercito piuttosto valido che possa viaggiare in tutto il mondo per proteggere quelle nazioni che attualmente vengono distrutte ed eliminate dai Paesi che hanno imposto la loro democrazia», ha dichiarato Kadyrov. La sua idea è quella di formare una squadra esclusiva di patrioti pronti a sacrificare la propria vita «per rimettere le cose a posto», ha spiegato. «È un percorso molto difficile, ma lo stiamo seguendo», ha aggiunto.

Il disprezzo per Nato e Occidente

Già in precedenza, il leader ceceno aveva riferito di avere l’intenzione di creare una società militare privata dopo il suo pensionamento e ritiro. E non è la prima volta che muove minacce all’Occidente. A dicembre dello scorso anno fece appello ai musulmani di tutto il mondo per far fronte comune contro la Nato. «L’Alleanza Nord Atlantica minaccia l’esistenza del mondo intero. Ma la Russia, contrariamente a tutte le previsioni dell’Occidente, ha sfidato questo male e si sta avviando con fiducia verso la vittoria», aveva detto. Di recente, aveva attaccato anche Papa Francesco definendolo «troppo vecchio e fuori dalla realtà per essere preso sul serio».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: