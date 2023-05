Il fondatore di PiazzAut assume un nuovo ragazzo con autismo il 1 maggio: «Nostri figli dimenticati dalle aziende: per noi oggi è festa del lavoro vero»

Ha scelto il 1 maggio Nico Acampora per far partire ufficialmente il nuovo locale di PiazzAut che lo scorso mese era stato inaugurato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Così come era successo nel 2021 con il battesimo del primo locale a Milano di Cassina de’ Pecchi, anche stavolta Acampora ha voluto fare un gesto simbolico in un giorno carico di significato: «Si vede che siamo legati alla Festa dei Lavoratori – ha scritto su Facebook – perché vogliamo dimostrare che i nostri figli, da sempre dimenticati, possono e devono avere un futuro lavorativo e inclusivo». Proprio oggi 1 maggio, Acampora ha annunciato di aver assunto a tempo determinato un altro ragazzo con autismo, dopo il periodo di tirocinio: «In un Italia in cui il lavoro a tempo indeterminato è diventato una chimera – scrive Acampora – In un Italia in cui molte aziende che per legge dovrebbero assumere una persona disabile preferisco invece pagare le multe…In un Italia dove l’inclusione lavorativa e sociale per le persone autistiche non esiste… In questa Italia piena di contraddizioni a noi di PizzAut ci piace festeggiare tutti i “Primo Maggio” festeggiando il Lavoro Vero… con l’assunzione a tempo indeterminato dei nostri ragazzi… e oggi toccherà a Lorenzo che termina il suo tirocinio».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: