Bobo Vieri insultato per l’esultanza al gol dell’Inter. Lo sfogo: «Dovete stare zitti» – Il video

«Su Instagram la sera mi sono arrivati messaggi di tifosi della Lazio dicendomi che non ho rispettato la Lazio perché ho esultato. Io li offendo tutti, non mi interessa. Ho portato le mie figlie a una partita di calcio, me lo chiedevano da tempo e scherzavamo a ogni gol. Degli imbecilli della Lazio mi hanno detto che non ho rispetto». A parlare è Bobo Vieri, che è stato sommerso dalle critiche dopo aver esultato durante la partita Inter-Lazio. «A me non dovete dire niente, dovete stare zitti con me perché io dove sono andato nella mia carriera ho sempre dato tutto me stesso in qualsiasi squadra del mondo in cui sono stato», si sfoga sul suo canale Twitch.

«Ho affetto per tutte le squadre in cui ho giocato»

L’ex calciatore è stato ripreso allo stadio San Siro assieme alla sua famiglia, soprattuto durante il momento di gioia scoppiato al gol di Gosens, con ancora sua figlia in braccio. «Se io vado allo stadio con la mia famiglia per tifare una squadra, vado a tifare una squadra, punto. Io ho un affetto per tutte le squadre dove ho giocato e mi sono anche tatuato un’aquila in virtù dell’anno bellissimo che ho vissuto (con la Lazio, dove ha giocato nella stagione 1998-1999, ndr) ma non vado in giro a farmi vedere», si è poi ancora giustificato. Presenti alla puntata dell’ex calciatore ci sono anche Ventola, Adani e Cassano come ospiti, che alle parole di Vieri annnuiscono.

