Dl lavoro, Giorgetti sul reddito di cittadinanza: «Abbiamo distinto chi ne ha bisogno da chi deve darsi una mossa» – Il video

«Abbiamo detto che avremmo distinto l’intervento per chi è in stato di effettivo bisogno rispetto a quello che deve semplicemente darsi una mossa e cercarsi un lavoro». Così inizia a spiegare Giancarlo Giorgetti la posizione del governo sul Reddito di cittadinanza, nell’ambito del Decreto lavoro. Che, spiega il ministro dell’Economia, contiene sia provvedimenti di immediato impatto che di lunga prospettiva. «Abbiamo creato questa distinzione: sono due diversi istituti, uno per le famiglie con soggetti fragili, situazioni di difficoltà, l’altra misura è destinata per coloro che non hanno un lavoro e devono dimostrare di cercarselo. E se non lo cercano non avranno niente», prosegue nel suo intervento all’evento Lega Brescia. Diversi i temi che il ministro ha affrontato. In particolare ci ha tenuto a soffermarsi sulla misura del taglio del cuneo fiscale. Una mossa a suo dire «storica perché triplica lo sconto fiscale previsto dal governo Draghi». E che presenta con ironia: «Abbiamo pensato a chi in questo momento ha realmente bisogno di essere aiutato. Così abbiamo avviato una ricerca di mercato, da cui sono emerse due categorie. I lettori di Vogue da un lato e i lavoratori dipendenti che guadagnano meno di 35mila euro. Chiaramente quelli di Vogue si sono incazzati…».

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

