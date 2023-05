Alla Camera una «iniziativa coreografica» per lo Scudetto: la voce sul blitz dei deputati del Napoli club

Fervono i preparativi anche a Montecitorio per lo Scudetto del Napoli, con un gesto eclatante previsto per giovedì

Un blitz con un maxi striscione da srotolare o un coro celebrativo. È l’ipotesi della «iniziativa scenografica» che i parlamentari membri del Napoli Club starebbero preparando a Montecitorio in occasione dei festeggiamenti per lo scudetto degli azzurri. I riflettori sono infatti puntati sulla Dacia Arena, dove giovedì alle 20.45 gli uomini di Luciano Spalletti scenderanno in campo contro l’Udinese per cercare di portarsi a casa il trofeo dopo 33 anni dall’ultimo titolo conquistato dal Napoli di Diego Armando Maradona. Se gli azzurri dovessero portarsi a casa il tricolore, allora potrebbe partire – secondo l’AdnKronos – la festa anche alla Camera: «Ma dipende dai lavori d’Aula…», spiega un deputato citato dall’agenzia stampa e iscritto al Napoli Club, ovvero l’associazione dei tifosi bipartisan del Napoli di cui fanno parte il leghista Gianluca Cantalamessa, il 5stelle Sergio Costa e Federico Cafiero De Raho, il verde Francesco Emilio Borrelli e Gimmi Cangiano e Marta Schifone di Fratelli d’Italia. Nei prossimi giorni – sempre secondo quanto riporta l’Adnkronos – è prevista una visita del Napoli Club Parlamento al centro sportivo di Castelvolturno e un incontro con la dirigenza della Ssc Napoli.

