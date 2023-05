Jared Leto si presenta al Met Gala con un costume da gatto: «Ma chi è questo?» – Il video

Al Met Gala di ieri sera a New York è stato Jared Leto a esibire il vestito di gran lunga più stravagante. L’attore si è presentato sul red carpet vestito da gatto, lasciando alcuni suoi colleghi visibilmente confusi e disorientati. «Ma chi è questo?», si è chiesta la cantante Lizzo mentre lo abbracciava. Una volta arrivato davanti a fotografi e giornalisti, Leto si è tolto l’enorme costume bianco, rivelando un completo nero con mantello e spalline di paillettes. Il Met Gala è l’evento organizzato ogni dalla rivista di moda Vogue per raccogliere fondi a beneficio del Metropolitan Museum of Art di New York ed è considerato una delle passerelle glamour più prestigiose al mondo. Il travestimento con cui si è presentato Jared Leto non è affatto casuale. Si tratta di un omaggio a Choupette, il gatto birmano dello stilista Karl Lagersfeld, scomparso nel 2019. Il frontman dei Thirty Seconds to Mars non è stato l’unico a scegliere un costume da felino. Anche la cantante Doja Cat ha esibito un vistoso trucco con tanto di baffi e naso da gatto.

EPA/JUSTIN LANE | Il costume da gatto di Jared Leto al Met Gala di New York. Alla sua sinistra l’attrice Anne Hathaway, a destra Salma Hayek

Credits foto: EPA/Justin Lane

