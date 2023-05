Olanda, guida ubriaco con la patente falsa di Boris Johnson. La polizia: «Non ci siamo cascati»

La polizia olandese ha arrestato un uomo per guida in stato di ebbrezza. Quando gli agenti gli hanno chiesto i documenti si sono trovati di fronte a una scena insolita. L’uomo, un cittadino ucraino di 35 anni, ha consegnato infatti una finta patente di Boris Johnson con tanto di fotografia e data di nascita dell’ex premier britannico. Il 35enne, residente nella cittadina di Zuidhorn, si è schiantato contro una palo nella vicina Groninga poco dopo la mezzanotte di domenica e ha abbandonato l’auto. Poco dopo, ha raccontato il portavoce della polizia Thijs Damstra, gli agenti lo hanno trovato su un ponte vicino al luogo dell’incidente. «La persona non è stata in grado di identificarsi e ha rifiutato di sottoporsi al test dell’etilometro», ha aggiunto Damstra. A quel punto, la polizia ha deciso di perquisire l’auto dell’uomo. Ed è lì che ha trovato la patente falsa intestata a Boris Johnson. «Sfortunatamente per questa persona, non ci siamo cascati», hanno commentato i poliziotti di Groninga. Ancora non è chiaro dove sia stato prodotto il documento falso. Kysia Hekster, ex corrispondente dalla Russia per l’emittente pubblica olandese Nos, ha spiegato in un tweet che le patenti false sarebbero piuttosto facili da reperire in Ucraina: «Puoi acquistare queste patenti di guida nei negozi turistici. Li ho da Merkel e Zelensky, tra gli altri».

