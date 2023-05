Milano, studentessa dorme in tenda davanti al Politecnico contro il caro affitti: «Basta chiacchiere, fate qualcosa»

Si chiama Ilaria Lumera, ha 23 anni e studia ingegneria ambientale al Politecnico di Milano, dove ha deciso di piantare una tenda di fronte al rettorato dell’università per protestare contro gli affitti insostenibili della città. «Da anni a questa parte i costi degli affitti milanesi sono fuori portata. Vivere a Milano significa arrivare a spendere 600 euro (spese escluse) per una stanza singola», così la giovane spiega sul suo account la sua azione, sostenuta dal gruppo studentesco dell’istituto Terna Sinistrorsa. «Nonostante la situazione sia ormai nota, e ci sia stata apertura da parte delle istituzioni, non sono ancora state previste delle misure in grado di rendere più accessibili gli alloggi milanesi», aggiunge. Al grido di «scoppiamo la bolla», Ilaria e gli studenti che la supportano invitano a unirsi alla protesta portando una tenda e un lettino.

«Spero porti a risultati»

La studentessa – che ha avvisato la Digos della sua iniziativa – riferisce che già questa notte un compagno di università le ha fatto compagnia garantendole sicurezza. Anche la polizia è passata a controllare che fosse tutto a posto. «Se volete passare oggi a farmi un saluto vi aspetto», scrive tra le sue storie di Instagram dove ha raccontato anche la sua prima notte nel prato del Politecnico. «Sono un po’ devastata perché non ho dormito molto. Mi sono svegliata alle 5.30 perché con la luce non riuscivo più a dormire», fa sapere. Per poi condividere un video in cui mostra il percorso da pendolare che deve affrontare ogni giorno da Alzano (Bergamo) a Milano. «La speranza è che questo gesto eclatante porti a risultati concreti. Da buona bergamasca, sono una persona molto pratica ed ero stanca di sentire solo chiacchiere su questo tema», chiosa la studentessa.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: