Mourinho è una furia con l’arbitro e con la A.S. Roma dei Friedkin

È un José Mourinho furioso quello che, dopo il pareggio 1-1 sul campo del Monza, appare nel collegamento di Dazn. L’allenatore è torrenziale contro l’arbitro Daniele Chiffi : «Il peggiore arbitro che abbia incontrato in tutta la mia carriera, e ne ho incontrati davvero tanti scarsi», si è sfogato Mou, spiegando di essere andato negli spogliatoi a sei minuti dalla fine della partita «altrimenti prendevo il rosso di sicuro e avrei lasciato soli i ragazzi in campo contro l’Inter sabato prossimo». Mourinho però attacca anche la sua stessa società (quella di cui sono proprietari i Friedkin) sostenendo che non avrebbe peso politico nel calcio italiano «perchè altre società sono in grado di dire che loro quell’arbitro non lo vogliono. La Roma non è in grado». Critiche anche più pungenti al suo datore di lavoro, perché Mourinho prosegue spiegando che la Roma è in una semifinale europea, e lotta per i primi posti in campionato, per una sorta di miracolo «perché non abbiamo una rosa per essere lì dove siamo. Nessuno dei pochi giocatori che ho ha mai giocato – in altre squadre e perfino nella Roma di altri tempi – tutte le partite che sono stato costretto a fare loro giocare». E ha poi aggiunto: «Per questo io dico che rimango con questi ragazzi fino all’ultimo minuto di questa stagione». Secondo il tecnico portoghese, Chiffi avrebbe «pochissimo di arbitro, ma ha un talento molto grande: fare arrabbiare la gente. Tecnicamente orribile, empatia zero, comunicazione zero e sensibilità zero.». Mou ha poi ammesso che il risultato del campo è giusto, e sarebbe di parte dire che meritava l’una o l’atra squadra. Chi era seduto sulla panchina avversaria ha però un’idea diversa dell’arbitraggio di Chiffi. «Secondo me è stato tra i migliori arbitri, non ha sbagliato nulla. Semmai io ero arrabbiato con il quarto uomo. Non ho mai visto una panchina avversaria protestare come quella di oggi, è stata una cosa scandalosa. Ho prestato più energie per loro che per quel che succedeva in campo», ha detto il tecnico del Monza Raffaele Palladino.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: