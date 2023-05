Addio a Tori Bowie, la campionessa di atletica oro alle Olimpiadi di Rio da 4 anni scomparsa dalla vita pubblica

La World Athletics ha annunciato che l’atleta velocista statunitense Tori Bowie, 32 anni, è stata trovata morta in casa. Oro con la 4X100 Usa e argento nei 100 metri alle Olimpiadi del 2016, Bowie è stata campionessa del mondo sempre nella gara regina nel 2017. Tantissimi i suoi successi sportivi. Alle Olimpiadi brasiliane arrivò seconda alle spalle della giamaicana Elaine Thompson e davanti a Shelly-Ann Fraser-Pryce. Nel 2017 a Londra vinse anche il titolo iridato. «Mi si spezza il cuore per la famiglia di Tori Bowie. Una rivale fonte di luce. La tua energia e il tuo sorriso saranno sempre con me», ricorda su Twitter la campionessa Shelly-Ann Fraser-Pryce. La giovane atleta è deceduta all’improvviso. Sulle motivazioni no è ancora trapelato alcun dettaglio. Nel 2022 si ritirò improvvisamente dalle gare sportive, e nel 2019 dai social. Nel suo ultimo post su Instagram di quell’anno, un video di una sua gara nel salto in lungo. «Che viaggio, che viaggio. Finendo quarta al mondo, considerando che sono stata lontana per 5 anni, è un grande traguardo per me! Diciamo solo che non vedo l’ora di Tokyo! A tutti coloro che inseguono i propri sogni là fuori, mantenete il coraggio e la determinazione! So che lo farò», si legge nel post. Poi il silenzio.

La sorella: «Le persone che fingono di essere felici sono le più tristi…»

Bowie, che ha posato anche per il marchio di moda Valentino resort 2018, doveva gareggiare lo scorso 21 maggio al Duval County Challenge. Era ufficialmente inserita nella griglia di partenza dei 100 e dei 200 metri, ma non si è presentata. La sorella Tamarra in un post sul suo profilo Facebook lascia intuire di possibili problemi depressivi: «Le persone che fingono di essere felici hanno le anime più tristi e le persone che non cercano di convincere il mondo di essere felici hanno le anime più genuine, perché si accontentano di essere loro per loro e per nessun altro», ha scritto in un post social.

