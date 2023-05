Usa, un morto e tre feriti in una sparatoria ad Atlanta. La polizia: «Il killer è ancora in circolazione, mettetevi al riparo»

Ad Atlanta, negli Stati Uniti, almeno una persona è stata uccisa e tre sono rimaste ferite durante una sparatoria. Il dipartimento di polizia della città ha precisato che l’episodio si è verificato vicino al 1110 West Peachtree Street Northwest, in centro ad Atlanta, e ha invitato tutti i residenti a restare lontano dalla zona e cercare un rifugio. Sul proprio canale Twitter, gli agenti hanno diffuso le prime immagini delle telecamere di sicurezza che ritraggono l’uomo al momento sospettato di aver aperto il fuoco all’interno dell’edificio. «Chiunque abbia informazioni su questa persona chiami il 911. Si ritiene che il sospetto sia armato e pericoloso e non dovrebbe essere avvicinato», fa sapere la polizia. Il New York Times scrive che la sparatoria potrebbe essere avvenuta all’interno del Northside Family Medicine and Urgent Care, un centro medico nelle vie centrali della città.

