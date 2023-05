La Francia attacca (ancora) l’Italia: «Meloni incapace di risolvere i problemi migratori».

Nuovo capitolo del braccio di ferro tra Italia e Francia sulla questione migratoria. Nel giorno in cui il decreto Cutro diventa legge, il ministro degli Interni francese, Gérald Darmanin, torna ad accusare la premier italiana Giorgia Meloni, definendola «incapace di risolvere i problemi migratori» a “casa sua” in Italia, un «Paese – continua – che conosce una gravissima crisi migratoria». Senza mezzi termini, il funzionario francese – intervistato da Rmc sulla situazione migratoria al confine franco-italiano – critica inoltre «Madame Meloni», bollata dallo stesso come «capo del governo di estrema destra scelto dagli amici di Marine Le Pen», di non sapere gestire «i problemi migratori per i quali è stata eletta». Ma non solo: «Meloni è proprio come Le Pen», dice «C’è un vizio nell’estrema destra, che è quello di mentire alla popolazione». Addossando poi la colpa al vicino italiano, il responsabile dell’Interno ammette ci sia stato «un afflusso di migranti e soprattutto minori» nel sud della Francia. «Ma la verità – spiega Darmanin – è che in Tunisia c’è una situazione politica grave e l’Italia non è in grado di gestire questa pressione migratoria», conclude. L’attacco del ministro francese al governo italiano rischia di far saltare l’incontro previsto a Parigi tra Antonio Tajani e l’omologa francese Catherine Colonna.

Foto copertina: ANSA | Il ministro degli Interni francese, Gerald Darmanin e la premier italiana, Giorgia Meloni

