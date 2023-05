Emergenza siccità, arriva il commissario Nicola Dell’Acqua

Il dirigente aveva ricoperto lo stesso incarico in Veneto per Luca Zaia

Sarà Nicola Dell’Aqua a guidare la cabina di regia sull’emergenza idrica voluta dal governo Meloni. La premier ha firmato il Dpcm per la nomina nel Consiglio dei ministri di oggi 4 maggio, con la nomina del dirigente che finora era a capo di Veneto Agricoltura, dopo essere stato direttore dell’Arpav. Dell’Acqua, 58 anni, da poco guidava anche l’associazione nazionale delle Agenzie regionali per lo sviluppo e l’innovazione agronomiche forestali. Come aveva anticipato il Sole 24 ore, il nome di Dell’Acqua sarebbe stato suggerito dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, con il gradimento della Lega di Matteo Salvini. Uomo di fiducia di Luca Zaia, Dell’Acqua era per il governatore veneto commissario per l’emergenza siccità. L’incarico di Dell’Acqua è fissato fino a dicembre, con la possibilità di rinnovo per un altro anno. A lui il compito di coordinare e accelerare i progetti più urgenti indicati dalla cabina di regia contro l’emergenza siccità.

