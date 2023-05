La minaccia del leader ceceno Kadyrov: «Se il gruppo Wagner si ritira, a Bakhmut ci andiamo noi». Ma Kiev teme il tranello

I combattenti del gruppo Wagner si preparano ad abbandonare Bakhmut il prossimo 10 maggio? Nessun problema, altri miliziani sono già pronti a prendere il posto sul fronte più caldo della guerra contro l’Ucraina: i combattenti ceceni agli ordini di Ramzan Kadyrov. Lo ha annunciato lo stesso leader sul suo canale Telegram: «I nostri combattenti sono pronti ad occupare la città», ha scritto Kadyrov, citato dall’agenzia Tass. Sempre che alle parole di Yevgeny Prigozhin seguano davvero i fatti. Dopo l’ennesima sfuriata contro lo stato maggiore dell’esercito russo, reo a suo dire di non rifornire adeguatamente di munizioni gli uomini impegnati al fronte, Il capo del gruppo Wagner ha infatti annunciato il ritiro delle sue formazioni per il 10 maggio, all’indomani dell’anniversario della vittoria sul nazismo. Ma c’è chi nutre più di un dubbio sul fatto che le dichiarazioni attribuite a Prigozhin preludano a un reale ritiro. Inclusi i militari di Kiev. «Ai Wagner semplicemente non sarà permesso di lasciare la città, perché Prigozhin non decide nulla qui, tutte le azioni del Wagner sono comandate personalmente dal dittatore russo Vladimir Putin», ha detto all’Ukrainska Pravda Serhiy Cherevaty, portavoce del gruppo orientale delle forze armate ucraine. Secondo Cherevaty, oltre tutto, Prigozhin mentirebbe anche sulla mancanza di proiettili. «I Wagner stanno subendo enormi perdite a causa delle azioni di successo delle forze di difesa ucraine», ha spiegato il portavoce, ma per altro verso «hanno molte munizioni: solo nelle ultime 24 ore hanno colpito le posizioni delle truppe ucraine 520 volte. Ciò che manca davvero a Prigozhin e ai suoi sono le persone, perché i prigionieri non vanno più al fronte». Nel dubbio, comunque, gli ucraini proseguono nei loro contrattacchi proprio attorno a Bakhmut, e proprio nelle scorse ore hanno annunciato di aver distrutto i depositi di munizioni del gruppo Wagner nella zona. Lo ha annunciato, sempre via Telegram, la viceministro della Difesa di Kiev Anna Malyar, secondo la quale le forze di Kiev stanno «attirando tutte le forze per neutralizzare il nemico».

Foto: Frame video – Telegram / Razman Kadyrov

