Come sta Kadyrov? Il leader ceceno prova a smentire le voci di Kiev: riapparso mentre passeggia – Il video

Il leader ceceno Ramzan Kadyrov è tornato a mostrarsi in un video diffuso su Telegram, dopo le dichiarazioni dell’intelligence ucraina che lo volevano in condizioni di salute sempre più critiche. Nella immagini si vede Kadyrov passeggiare all’aria aperta sotto una pioggia leggera da cui si protegge con un impermeabile. Il dittatore ceceno guarda l’obiettivo con un ghigno di sfida, consigliando «a tutti coloro che non sanno distinguere la verità dalle bugie» di farsi una passeggiata, come sta facendo lui. Le immagini sono state rilanciate dalla testata ucraina Unian, che però solleva il dubbio sul fatto che le immagini potrebbero risalire a qualche tempo fa.

