Salvini manda un messaggio a Michela Murgia dopo le parole sulla malattia: «Mi auguro di ricevere le sue critiche ancora per molto tempo»

Dopo le parole di Giorgia Meloni, anche il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha voluto mandare un messaggio a Michela Murgia. «Sono colpito dalla sua intervista, che ha raccontato gravissimi problemi di salute e, al tempo stesso, ha aperto il suo cuore sulla sua vita, il suo lavoro, la sua visione», si legge nel tweet del vicepremier. La scrittrice ha rivelato questa mattina – sabato, 6 maggio – in un’intervista al Corriere della Sera che il carcinoma renale che la affligge è arrivato al quarto stadio e se il decorso della malattia non dovesse invertirsi le rimarrebbero pochi mesi di vita. «Mi sto curando con un’immunoterapia a base di biofarmaci. Non attacca la malattia; stimola la risposta del sistema immunitario. L’obiettivo non è sradicare il male, è tardi, ma guadagnare tempo. Mesi, forse molti», ha confessato Murgia ad Aldo Cazzullo. Rispondendo all’autrice su Twitter, Salvini ha sottolineato come «la distanza politica o valoriale in questo caso non c’entra». Poi l’augurio: «Spero di ricevere le sue critiche ancora per moltissimo tempo».

