Milano, violenza sessuale nei bagni di una discoteca di via Padova: la denuncia di una 31enne

Una donna di 31 anni, impiegata e residente nel milanese, ha raccontato agli operatori del Mangiagalli di aver subito una violenza sessuale nei bagni di una discoteca di via Padova. L’aggressione da parte di uno sconosciuto è avvenuta nella notte tra sabato 6 domenica 7 maggio, come riferisce Il Giorno, la giovane era nel locale insieme a un gruppo di amici. La donna era sotto shock e non è riuscita a fornire molti dettagli ai carabinieri, né descrivere l’aggressore. La clinica Mangiagalli di Milano ospita l’Svs, il servizio che presta soccorso alle vittime di violenze. Ora i militari stanno visionando le immagini delle telecamere esterne della discoteca.

