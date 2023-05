Venezia, sidecar si scontra con un tram: un ferito e traffico bloccato sul Ponte della Libertà

Per chi oggi pomeriggio avesse voluto andare a Venezia il treno sarebbe stato senza dubbio l’opzione migliore. La circolazione su gomma del Ponte della Libertà – che collega il centro storico della città lagunare alla terraferma -, infatti, si è interrotta intorno alle 16.30 a causa di uno schianto singolare tra un tram e un sidecar. Le foto che arrivano dal ponte, all’altezza del terminal dei trasporti del Tronchetto, mostrano la moto con rimorchio a fianco stretta tra il mezzo su rotaia e il guard rail. Sul lato destro del tram un finestrino sfondato e sull’asfalto le schegge di vetro. Nell’impatto, riporta il Gazzettino, un persona è rimasta ferita. Sul luogo è subito giunta la Polizia locale, che ricostruendo la dinamica dell’impatto ipotizza sia stato il conducente del sidecar a non dare la precedenza al tram. Quest’ultimo a causa del proprio peso non sarebbe riuscito a interrompere la propria marcia in tempo per evitare lo schianto. Lunghe code di auto a bus si sono formate sul ponte lagunare, ma la situazione sta tornando lentamente alla normalità dopo gli accertamenti e la rimozione del sidecar dalla carreggiata.

