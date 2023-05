Ravello, bus turistico precipita da un tornante: morto il conducente

Un pullman turistico è precipitato attorno alle 12 a Ravello, in provincia di Salerno, dalla curva di Paolillo, nella strada che conduce da Ravello a Castiglione. Il bus gran turismo ha fatto un salto di una ventina di metri, precipitando sul muro di una casa. A bordo, a quanto si apprende, c’era solo l’autista, che è morto a causa delle gravi ferite riportate. La strada in quel punto è caratterizzata da stretti tornanti ed era bagnata per via della pioggia al momento dell’incidente.

