Roberto Baggio a teatro, la sua voce nello spettacolo “Secondo tempo” per la lotta all’Aids. Nel segno del rigore di Usa ’94

Ci sarà la voce di Roberto Baggio nello spettacolo Secondo tempo di giovedì 11 maggio al Teatro Repower di Milano. Un evento benefico promosso nell’ambito di Italy Bares a favore di Anlaids Lombardia ETS a cui parteciperanno anche Malika Ayane, Giampiero Ingrassia e Diego Passoni. Le parole di Baggio arrivano nel momento in cui il protagonista Nino, interpretato da Antonio Catalano, è arrivato a un bivio della sua. Riecheggiano i ricordi del maledetto rigore sbagliato di Pasadena a Usa ’94, un ricordo indelebile per il Codino che nello spettacolo spinge il protagonista a vivere il suo secondo tempo: «24 piedi per 8 è la finestra di spazio che separa chi vince da chi perdere (…) non dobbiamo sempre vincere per diventare grandi. Anzi, i campioni quelli veri, sono quelli che hanno mostrato l’essere umano che si nascondeva nel fuoriclasse. (…) I campioni non sono persone perfette, i campioni sono persone che hanno saputo mostrare alla gente una cosa semplicissima: che il cuore è come un seme…che spesso tocca romperlo per permettergli di crescere. (…)». Dal 2019 si ripete l’appuntamento con Italy Bares, cioè da quando con Giorgio Camandona è iniziato il percorso in Italia raccogliendo intorno a sé una grande comunità per raccogliere fondi nella lotta a Hiv e Aids, con l’impegno a una maggiore sensibilizzazione sulla prevenzione e contro ogni forma di stigmatizzazione. Lo spettacolo è realizzato con Anlaids Lombardia ETS, Compagnia della Rancia, con il supporto di Stage Entertainment e con il patrocinio del Comune di Milano.

