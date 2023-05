Saman Abbas, l’esito della perizia: «È morta dopo essere stata strozzata o strangolata»

I periti sono arrivati a una conclusione: Saman Abbas è morta dopo essere stata strozzata o strangolata. Oggi Cristina Cattaneo e Biagio Eugenio Leone, i due esperti nominati dalla Corte di assise di Reggio Emilia, hanno depositato la loro relazione preliminare medico legale e anatomopatologica in vista dell’udienza di venerdì. Nell’inchiesta per l’omicidio della 18enne di origini pachistane, uccisa la notte del 30 aprile 2021 a Novellara, la procura accusa cinque parenti: i due genitori, lo zio e due cugini. La relazione dei due periti è stata fatta analizzando i resti ritrovati lo scorso novembre in un casolare vicino alla casa dove la giovane viveva. Subito dopo il ritrovamento del cadavere, il legale dell’Unione delle comunità islamiche d’Italia, Riziero Angeletti, aveva rivelato subito che – dai primi dettagli emersi – la morte di Saman era avvenuta «con modalità atroci». A gennaio, la conferma ufficiale, arrivata grazie all’analisi dei denti: il corpo ritrovato nel casolare era proprio quello della 18enne uccisa.

