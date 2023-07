Il padre di Saman Abbas verso l’estradizione, via libera dal tribunale: ora la decisione spetta al governo del Pakistan

Arriva il via libera del tribunale di Islamabad per l’estradizione di Shabbar Abbas, il padre di Saman, la 18enne morta a Novellara nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio 2021. Il giudice della corte distrettuale ha espresso parere favorevole all’estradizione dell’uomo accusato dell’omicidio della figlia assieme ad altri quattro famiglia. Il giudice ha respinto l’ennesima richiesta di rilascio su cauzione avanzata dagli avvocati che difendono Shabbar Abbas. Ora l’uomo potrà impugnare la decisione all’Alta Corte di Islamabad. Sul processo di estradizione poi manca ancora il parere vincolante del governo pakistano, non essendoci accordi bilaterali con l’Italia. Da parte del governo italiano è stata già avanzata la richiesta di estradizione, che ora è in fase di valutazione per una decisione finale del Gabinetto del ministro della Giustizia pakistano.

Su disposizione del giudice, Shabbar Abbas dovrà rimanere a disposizione delle autorità italiane nel carcere di Adyala, da cui potrà collegarsi in videoconferenza per le prossime udienze del processo in corso in Italia. Shabbar Abbas è imputato a Reggio Emilia davanti alla Corte d’Assise per omicidio assieme a sua moglie Nazia, ancora latitante, allo zio Danish Hasnain e ai due cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq.

