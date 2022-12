Saman Abbas, l’autopsia sul corpo ritrovato: «Un taglio alla gola: morte con modalità atroci»

Un taglio netto all’altezza della gola. È finora l’unico segno evidente emerso dall’autopsia condotta sul corpo ritrovato il 18 novembre scorso interrato in un casolare diroccato a Novellara e che si pensa possa appartenere a Saman Abbas, la 18enne pachistana scomparsa nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio in provincia di Reggio Emilia. Da quanto si apprende, però, serviranno – come spiega il Corriere della Sera – gli esami istologici per accertare se la vittima sia stata uccisa o il taglio sia stato fatto post-mortem. L’autopsia sul cadavere era cominciata questo pomeriggio; in programma a mezzogiorno, era slittata di quasi tre ore per alcune formalità burocratiche. Alle attività, dirette dall’anatomopatologa Cristina Cattaneo (nota per aver lavorato anche i casi di Yara Gambirasio e Stefano Cucchi) incaricata dal tribunale di Reggio Emilia di fare la perizia insieme all’archeologo forense Dominic Salsarola, hanno partecipato anche i consulenti nominati dalle parti, ovvero la Procura, gli imputati e le parti civili. Proprio il legale dell’Unione delle comunità islamiche d’Italia, Riziero Angeletti, ha sottolineato – citato dal quotidiano – come dall’esame sia emerso che «la morte è avvenuta con modalità atroci. Da questo primo esame, sua pure parziale ma importante, ne deriva la considerazione che l’uccisione della ragazza non sia avvenuta come immaginato sino a oggi». La salma, che si trovava a più di un metro di profondità in un casolare a 700 metri di distanza della casa degli Abbas e rinvenuta su indicazione di Danish Hasnain, zio di Saman, uno dei cinque imputati per l’omicidio, era stata dissotterrata ed esumata il 28 novembre scorso e poi portata al laboratorio di medicina legale dell’Università di Milano dove oggi, venerdì 9 dicembre, è stata effettuata l’autopsia.

