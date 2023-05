Il viaggio spaziale in mongolfiera che può mettere in crisi i terrapiattisti, si parte nel 2025: quanto costerà (cena di lusso inclusa)

Una mongolfiera di lusso che volerà a 25 chilometri di quota per ammirare la curvatura della Terra. La startup francese Zephalto ha trovato probabilmente uno modo per convincere i terrapiattisti a farsene una ragione sulla sfericità del nostro pianeta. E se non bastasse la prospettiva di poter ammirare il pianeta dall’alto, potrebbe aiutare l’offerta da parte della compagnia nel pacchetto di viaggio anche di una cena di lusso ad alta quota. Il prezzo? Circa 120 mila euro per farsi trasportare in aria dall’enorme pallone che verrà riempito con idrogeno o elio i cui viaggi avranno inizio nel 2025, annuncia l’azienda, che per il progetto ha scelto di collaborare con il Centre national d’études spazialies (CNES), ovvero l’agenzia spaziale francese. La startup, inoltre, promette il viaggio spaziale più ecologico sul mercato, con appena 25 kg di CO2 emessa per passeggero. Circa quanti ne servono per produrre un paio di jeans.

Le caratteristiche del volo

La cabina sarà pressurizzata, della dimensione di 20 metri quadrati, e con una finestra di 7. Potrà trasportare sei passeggeri oltre ai due piloti. Sei è anche il numero di ore di durata del viaggio. Un’ora e mezza se ne andrà per la salita, e così come per la discesa, lasciando ai commensali spaziali la possibilità di godersi il panorama nelle rimanenti tre ore. La mongolfiera, però, tecnicamente non si troverà nello spazio, dato che non supererà la linea di Kerman, posta a 100 chilometri sopra il livello del mare. Ma il pallone sarà sufficientemente in alto da avere sotto di sé il 98% dell’atmosfera terrestre. Il motivo è stato spiegato da Vincent Farret d’Astiès, l’ingegnere aerospaziale fondatore di Zephalto: «Così puoi goderti la curvatura della Terra nella linea blu. Sei nell’oscurità dello spazio, ma senza l’esperienza della gravità zero».

Immagine di copertina: Zephalto

