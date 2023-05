«La mamma non si tocca. O forse sì…». Control Italia lancia sui social la campagna pubblicitaria censurata

Un dildo rosa e una donna in primo piano, accompagnati dalla scritta «La mamma non si tocca. O forse sì». È questa la campagna pubblicitaria lanciata da Control Italia, nota azienda che vende preservativi e sex toys, che è stata bloccata. Doveva andare sui cartelloni pubblicitari e sui social in vista della festa della mamma (14 maggio), ma è stata considerata inadeguata. «Questa affissione non è mai uscita e il motivo non vi piacerà. «Per la Festa della mamma volevamo rompere un tabù che da troppo tempo esiste e dire a chiare lettere che, sì, anche le mamme possono provare piacere», scrive Control su Instagram. «Ma proprio come dice il nostro messaggio, l’immagine stereotipata e anacronistica della mamma non si tocca, tanto che la nostra campagna non si può promuovere sui canali social e non è potuta diventare una vera affissione», aggiungono. Per questo hanno deciso di farla comunque con un post sui social invitando gli utenti a condividere. «Una società senza pregiudizi è il miglior regalo che possiamo fare a tutte le mamme».

La polemica sui social

Seppur solo in un post sui social, la pubblicità dai toni provocanti ha raggiunto l’obiettivo innescando la polemica. Gli utenti si dividono, c’è chi li ringrazia e chi li accusa. «Ma credono ancora che sia la cicogna a portare i bambini? Le donne sono donne e restano tali anche quando diventano madri! Il piacere sessuale è sacrosanto», scrive un’utente. «Complimenti al team creativo, ve se ama», aggiunge un altro. Ma c’è anche chi chiede: «Onestamente voi regalereste un vibratore a vostra madre?!?». Inoltre, tra i volti reclutati da Control c’è anche Nina Palmieri, giornalista de Le Iene, che prende le difese dell’azienda. «Sono anni che cerco di abbattere i tabù legati al sesso e al piacere e a divulgare nel mio piccolo un’educazione sana, attenta e esplicita alla sessualità», spiega su Instagram. «Per questo quando Control Italia mi ha chiesto di partecipare a questa campagna social che nelle città italiane non avrebbe trovato spazio, ho detto “ci sono”. E per la festa della mamma mi sono regalata un nuovo aggeggino che mi accompagnerà nei miei viaggi (in tutti i sensi) in solitaria».

