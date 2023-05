Il gol dell’anno viene dalla Serie B: l’incredibile rete da centrocampo di Marco Mancosu contro il Perugia – Il video

Il passaggio in Serie A è ancora incerto. Nel frattempo, il Cagliari può consolarsi almeno con uno dei gol più incredibili di tutta la stagione. Nella partita di venerdì scorso contro il Perugia, i rossoblu hanno espugnato lo stadio Renato Curi con una vittoria per 5-0. A rimanere impresso è soprattutto il terzo gol, che porta la firma di Marco Mancosu. Allo scadere del primo tempo, il trequartista rossoblù approfitta di una ripartenza per tentare un tiro azzardato dalla linea di centrocampo. Il suo piede dipinge una traiettoria perfetta, che sorprende il portiere del Perugia fuori dai pali e regala ai tifosi del Cagliari una delle reti più belle di tutta la stagione. Mancosu, classe 1988, ha iniziato la sua carriera da calciatore professionista nel 2006 proprio tra le fila del Cagliari, sua città natale. Tra il 2008 e il 2022, ha giocato per diverse squadre sia di Serie A che di Serie B: Benevento, Lecce, Spal e altre. Lo scorso anno, poi, il ritorno tra le fila della squadra rossoblù.

