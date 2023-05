Milano, blitz al campo delle borseggiatrici. Fermata la presunta autrice dell’aggressione a Matthia Pezzoni

Blitz della Polizia di Stato al campo nomadi di via Monte Bisbino a Milano, noto alle cronache per essere una delle basi storiche delle borseggiatrici che agiscono sui mezzi pubblici. Gli agenti hanno identificato un’ottantina di persone, tra uomini, donne e bambini di etnia rom, e hanno portato in questura quattro persone di origine marocchina e due donne serbe. Mentre i tecnici di Unareti hanno provveduto a staccare una trentina di allacciamenti abusivi della rete elettrica. Il controllo è stato coordinato dal questore Giuseppe Petronzi e ha visto l’impiego del commissariato Quarto Oggiaro, degli agenti del III reparto mobile e del Reparto prevenzione crimine, delle unità cinofile dell’Ufficio prevenzione generale, della squadra Mobile e della Polizia Locale.

La 20enne che ha aggredito Matthia

Ieri, 8 maggio, i poliziotti della squadra Mobile hanno identificato due uomini e una donna, già noti agli agenti per precedenti furti e borseggi, e dopo averli seguiti sono riusciti a fermarli mentre stavano tentando di derubare una ragazza cinese di 27 anni. La donna fermata, una 20enne, è risultata essere l’autrice dell’aggressione a Matthia Pezzoni, il presidente del Comitato sicurezza per Milano colpito perché stava filmando le borseggiatrici, assieme ad altre 4 persone.

