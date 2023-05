Repubblica cerca casa (in affitto e no). La campagna del mattone della testata di Gedi

Repubblica sta cercando casa. Per studenti, ma anche per giovani coppie e per adulti. In affitto o in vendita. Martedì 9 maggio a sorpresa su tutte le edizioni locali (da Torino a Palermo) del quotidiano diretto da Maurizio Molinari, testata di punta del gruppo Gedi controllato da John Elkann, è partita una robusta campagna del mattone. Tutte le edizioni hanno aperto sul caro affitti in città, con titoli talvolta fotocopia e altre volte declinati sulla peculiarità del territorio. Una campagna editoriale che si accompagna alle proteste degli studenti universitari di Milano e di Roma (unico spunto fresco di cronaca), ma si allarga al caro-mutui (Bologna e Genova), alle case invendute ma restate sfitte (Roma), al sogno impossibile per coppie giovani e famiglie (Firenze, Palermo e Torino).

Un’operazione editoriale che ha portato fortuna in passato (come capitò a Vittorio Feltri con Affittopoli a metà degli anni Novanta) perché il tema è sempre sentito, ma cavalcato solitamente sulle pagine nazionali e mai all’unisono come in questo caso dalle cronache locali. Oltre che editoriale è un’operazione anche politica, visto che a cavalcare il tema è stata proprio in questi giorni la leader del Pd, Elly Schlein, mettendo nel mirino il mancato rifinanziamento da parte di Giorgia Meloni dei 250 milioni annui del Fondo contro il caro affitti. Escluso invece qualsiasi interesse economico-finanziario come potrebbe ipotizzare qualche malalingua: pur essendo presente in Italia in molti settori il gruppo guidato da Elkann non ha interesse alcuno nell’edilizia, tanto meno quella popolare che servirebbe al caso.

