L’onorevole Giachetti racconta il suo tumore: «È la diagnosi che ti ribalta tutto»

In prima pagina sul Riformista oggi il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti prende spunto dalla vicenda di Michela Murgia per raccontare la sua diagnosi di tumore. Giachetti aveva annunciato di essere malato nell’aprile 2022. Su Facebook il parlamentare aveva detto di volerlo comunicare lui «per evitare il chiacchiericcio compassionevole». Oggi aggiunge che «è quando ti arriva la comunicazione “lei ha un tumore” che ti si ribalta tutto, che improvvisamente ti trovi a fare i conti con una realtà che mai avresti pensato o che forse, semplicemente, sempre hai scansato». Giachetti spiega che si tratta di «un istante in cui sei travolto da mille pensieri, paure, speranze, attese, ricordi, ai quali è difficile dare un ordine, dai quali è impossibile prendersi una pausa».

La vulnerabilità

L’onorevole dice che la cosa più difficile di cui prendere atto è la vulnerabilità. Ovvero «accettare il fatto mentale che sei in una condizione con la quale dovrai convivere per tutta la vita. E la tua esistenza cambia non solo per il fatto in sé ma soprattutto perché senti una incontrollabile esigenza di rimodulare tutto della tua vita, di riorganizzarla nei modi e nei tempi in funzione di un evento che ti ha mandato a gambe all’aria sia emotivamente che fisicamente».

Poi dice che quando ha letto la notizia dei vaccini che potranno guarire dai tumori si è entusiasmato: «Non tanto per me, ma per quello che potrà essere il mondo quando questo accadrà. Questa è la vera sfida davanti a noi e, forse, questa più di altre dovrebbe essere una riforma da affrontare tutti insieme, maggioranza e opposizione. Riorganizzare e investire sulla sanità e in particolare sulla ricerca, sulla prevenzione e sull’assistenza».

