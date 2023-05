Juventus, il 22 maggio la nuova udienza nel caso plusvalenze: si decide sulla penalizzazione

Si terrà lunedì 22 maggio l’udienza per la rivalutazione della sanzione alla Juventus nell’inchiesta sulle plusvalenze. Lo ha deciso la Corte federale di appello della Figc, dopo che il Collegio di garanzia del Coni lo scorso 20 aprile ha rinviato alla corte il procedimento per ridefinire la penalizzazione in campionato, inizialmente prevista di 15 punti. Dopo la pubblicazione delle motivazioni della sentenza, del Collegio, la società bianconera è tornata a sperare almeno in una riduzione della sanzione. I punti di penalizzazione potrebbero scendere a 9, così come inizialmente richiesto dal procuratore Chinè.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: