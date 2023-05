Renzi: «C’era un capo di governo europeo che mi diceva peste e corna sulla Meloni. E oggi a tutti i vertici si apparta con lei per fumare..»

Matteo Renzi dice che Giorgia Meloni non ha bisogno dei suoi consigli. E aggiunge che la presidente del Consiglio «ha stretto un buon rapporto con molti leader». In particolare con uno, dice nel suo consueto editoriale per Il Riformista. Un capo di governo che contattava il senatore di Italia Viva per dire «peste e corna» della premier italiana. E che oggi invece è diventato suo compagno inseparabile di pause sigaretta durante i vertici europei. «Gli avevo risposto: ci lavorerai meglio di quanto pensi», ricorda oggi Renzi. Ora però, secondo il leader di Italia Viva, bisogna che Meloni faccia pace con Emmanuel Macron. Che è al secondo mandato in Francia e potrebbe essere un perfetto presidente del Consiglio Europeo nel 2027. «Abbassiamo i toni delle ripicche e alziamo il livello della politica. Solo così si difende davvero l’interesse nazionale», conclude Renzi.

