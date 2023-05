Napoli, da ex fidanzati (per 9 anni) a prete e suora: la storia di Angelo e Paola

Da ex fidanzati a prete e suora. È la storia di Angelo e Paola, che si sono conosciuti a Portici (Napoli) da adolescenti quando lui aveva 16 anni e lei 15. Nel 1996 si innamorano e iniziano una relazione con – fa sapere Angelo, riportato dal Quotidiano Nazionale – «i classici tira e molla di gioventù». Sono rimasti uniti per ben 9 anni, e lui le ha fatto anche una proposta di matrimonio. Avevano trovato casa e programmato le nozze. Ma tutto è poi stato interrotto quando la 24enne ha deciso di lasciarlo. «Andammo al convegno del rinnovamento nello Spirito Santo a Rimini e dio fece capire a Paola che la voleva sua, ma lei non riusciva ad accettarlo. Mi lasciò una prima volta a maggio del 2005», racconta Angelo. «Dopo poco ci rimettemmo insieme perché lei non riusciva a dire il suo sì al Signore. A ottobre, però, Dio vinse i suoi ostacoli e Paola mi lasciò definitivamente», prosegue. Così lei iniziò il percorso per diventare monaca di clausura con il nome di suor Maria Giuseppina dell’Amore incarnato. Ad oggi si trova nel monastero delle carmelitane scalze ai Ponti Rossi.

La chiamata per lui

Nel 2006 è arrivata la chiamata anche per Angelo. Faceva l’elettricista industriale, ma non si sentiva soddisfatto. Dopo lunghe riflessioni all’età di 26 anni è entrato in seminario e a 33 è stato ordinato presbitero. Dopo diversi anni si è trasferito in Germania, dove svolge attualmente il servizio pastorale alle comunità italiane. «Ogni volta che sono a Napoli passo al monastero da lei, suor Maria Giuseppina. Quando incontro Paola ci confroontiamo sulle nostre vite dal punto di vista spirituale, che poi è direttamente collegato alla vita concreta. Parliamo delle vicissitudini. Se rifarei tutto? Sì», chiosa don Angelo.

