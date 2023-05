Usa, un uomo spara a una 14enne che giocava a nascondino nel giardino di casa sua: «Ho visto delle ombre»

Una giovane 14enne è rimasta ferita dopo che un uomo le ha sparato alla nuca mentre stava giocando a nascondino nella sua abitazione. L’episodio è avvenuto a Starks, un piccolo centro di 700 abitanti in Louisiana, vicino al confine con il Texas. Gli agenti dell’ufficio dello sceriffo di Calcasieu hanno ricevuto diverse segnalazioni da parte di alcuni vicini che hanno sentito l’esplosione di alcuni spari provenienti da un’abitazione. Una volta giunti sul posto, hanno trovato la 14enne con ferite da arma da fuoco. La giovane è subito stata postata in ospedale e non è in pericolo di vita. David V. Doyle, 58enne proprietario dell’abitazione, ha riferito agli agenti di aver preso la pistola dopo aver notato delle «ombre fuori dalla sua casa».

L’ennesima tragedia

A questo punto l’uomo è uscito di casa ed ha visto delle persone che correvano nella sua proprietà e ha cominciato a sparare e, «senza volerlo», come dichiarato agli agenti ha colpito la ragazza. Doyle è stato arrestato e incriminato per aggressione a mano armata aggravata, e resta in carcere con una cauzione fissata a 300mila dollari. È l’ennesima tragedia sfiorata degli Stati Uniti a causa delle armi da fuoco. Nel corso dell’ultimo mese, infatti, negli Usa si sono registrati diversi episodi simili, che hanno visto coinvolti giovani. Il mese scorso due cheerleader del Texas sono state uccise dopo che una di loro ha dichiarato di essere entrata per errore nell’auto sbagliata in un parcheggio, mentre una giovane è stata uccisa a colpi di arma da fuoco nelle zone rurali a Nord dello stato di New York mentre si trovava in un’auto che si era imbattuta per sbaglio nella direzione sbagliata in un piccolo viale.

